Dragon Age: The Veilguard na nowych screenach. BioWare pokazuje pokoje kompanów

Kilka dni temu na oficjalnym profilu Dragon Age na portalu społecznościowym X opublikowano siedem zrzutów ekranu z Dragon Age: The Veilguard. Zgodnie z przekazanymi informacjami przedstawiają one pokoje, w których będą odpoczywać towarzysze głównego bohatera. W kwaterze głównej o nazwie Latarnia (ang. Lighthouse) każdy z kompanów otrzyma własne pomieszczenie.

Niedawno opublikowano 10-minutowy materiał wideo prezentujący system walki w Dragon Age: The Veilguard . BioWare najwyraźniej nie zamierza jednak zwalniać tempa, ponieważ opublikowało kilka nowych zrzutów ekranu ze wspomnianej produkcji. Udostępnione screeny pozwalają rzucić okiem na kilka pomieszczeń znajdujących się w bazie zarządzanej przez głównego bohatera nadchodzącej odsłony serii Dragon Age.

BioWare nie podpisało jednak zaprezentowanych pokoi. Deweloperzy zachęcili natomiast fanów, by sami przypisali pomieszczenia do kompanów głównego bohatera Dragon Age: The Veilguard. Jak zawsze, udostępnione przez twórców zrzuty ekranu znajdziecie na dole wiadomości.