DOOM: The Dark Ages otrzyma ważną aktualizację. PS5 Pro wykorzysta nowe możliwości PSSR

Gracze otrzymają wyraźniejszy obraz i lepszą oprawę przed premierą dodatku Revelations.

Posiadacze PS5 Pro otrzymają świetny powód, aby wrócić do DOOM: The Dark Ages. Twórcy zapowiedzieli darmową aktualizację, która pojawi się 7 lipca i wprowadzi obsługę ulepszonej wersji technologii PSSR. Patch zostanie udostępniony równocześnie z premierą dodatku Revelations, który ma rozszerzyć kampanię nowej odsłony serii. DOOM: The Dark Ages wykorzysta nowy PSSR Aktualizacja skierowana jest przede wszystkim do użytkowników konsoli PlayStation 5 Pro. Dzięki nowszej wersji technologii PSSR gracze mogą spodziewać się ostrzejszego obrazu, lepszego wygładzania krawędzi oraz wyższej jakości detali.

Twórcy zapowiadają również czystszy obraz podczas dynamicznych starć i większą czytelność efektów wizualnych, co może mieć szczególne znaczenie w intensywnych walkach z demonami. Patch trafi do gry 7 lipca razem z dodatkiem Revelations. Rozszerzenie ma wprowadzić nową zawartość fabularną oraz dodatkowe elementy wyposażenia, w tym zapowiadaną wcześniej broń Chain Spear. Dla wielu graczy może to być dobra okazja do ponownego przejścia kampanii przed rozpoczęciem nowej przygody.

GramTV przedstawia:

Obsługa ulepszonego PSSR to kolejny przykład wykorzystania możliwości PS5 Pro przez duże produkcje. Technologia skalowania obrazu opracowana przez Sony ma poprawiać jakość grafiki przy zachowaniu wysokiej płynności, co szczególnie dobrze sprawdza się w szybkich strzelankach. DOOM: The Dark Ages to prequel uznanych przez krytyków gier DOOM (2016) i DOOM Eternal, opowiadający epicką, kinową historię godną legendy DOOM Slayera. W tej trzeciej odsłonie współczesnej serii DOOM gracze wcielą się w postać DOOM Slayera, biorąc udział w niespotykanej dotąd, mrocznej i złowrogiej średniowiecznej wojnie przeciwko Piekłu. Premiera aktualizacji oraz dodatku Revelations w DOOM: The Dark Ages odbędzie się 7 lipca. Wracamy do piekła. DOOM: The Dark Ages już za miesiąc dostanie dodatek