Docenione Turbo Overkill wychodzi z wczesnego dostępu

To pełny akcji FPS, którego akcja rozgrywa się w otwartym świecie.

O Turbo Overkill mogliście usłyszeć już wcześniej, gdyż gra dostępna była we wczesnym dostępie, gdzie została bardzo ciepło przyjęta. Teraz wyszła na światło dzienne w wersji 1.0 i znów przyciąga uwagę graczy. Zachęcamy do zapoznania się z trailerem premierowym.

Graliście już w Turbo Overkill?

Turbo Overkill to propozycja od niezależnych twórców z Trigger Happy Interactive. Jeśli lubicie strzelanki, to powinniście mieć tę produkcję na radarze. Mamy tutaj bowiem do czynienia z efektownym FPS-em, którego akcja rozgrywa się cyberpunkowym, pełnym neonów świecie.