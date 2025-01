Długo oczekiwany superbohater w końcu zadebiutuje w MCU? Otrzyma swoją własną produkcję

Już wkrótce jedno z życzeń fanów Marvela może zostać spełnione. Jeszcze w tym roku w MCU zadebiutuje wiele nowych postaci, w tym Daredevil, ale także Punisher oraz Wonder Man. Studio już planuje swoje kolejne ruchy na następne lata i nie zapomniało o ulubieńcach fanów. Według najnowszych doniesień w uniwersum ma pojawić się Ghost Rider i to we własnej produkcji.

Ghost Rider wreszcie zadebiutuje w MCU?

Scooper MyTimeToShineHello twierdzi, że obecny plan Marvela zakłada wprowadzenie Ghost Ridera do MCU. Popularny bohater ma otrzymać swój własny serial na Disney+, ale wcześniej może pojawić się w jednym z innych szykowanych projektów z uniwersum. Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, że Marvel wprowadzi do MCU nową grupę superbohaterów znaną jako Midnight Sons. W oryginalnych komiksach członkiem drużyny był właśnie Ghost Rider. Inną możliwością jest pojawienie się tego bohatera w trzeciej części Doktora Strange’a lub Spider-Man 4.