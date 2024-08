Dlaczego to Silent Hill 2 otrzyma remake od Bloober Team? Polacy odpowiadają

Mateusz Lenart – dyrektor kreatywny gry – w rozmowie z redakcją Rock Paper Shotgun stwierdził, że Silent Hill 2 „po prostu lepiej pasuje do DNA” Bloober Team . Deweloper dodał, że „dwójka” jest bardziej „emocjonalną” i „osobistą” opowieścią w porównaniu do np. pierwszej czy trzeciej odsłony serii Silent Hill. Krakowskie studio – jak zaznacza Lenart – lubi natomiast „osobiste historie o ludzkich doświadczeniach”.

Kilka dni temu Bloober Team podzieliło się nowymi informacjami na temat Silent Hill 2 Remake . Niewykluczone, że część graczy zastanawia się, dlaczego to druga odsłona popularnej serii horrorów otrzyma remake od polskiego zespołu. Krakowskie studio postanowiło zaspokoić ciekawość niektórych fanów i ujawniło, dlaczego zdecydowało się odświeżyć właśnie kultową produkcję Konami z 2001 roku.

Maciej Głomb – główny producent – podkreśla natomiast, że to Konami podjęło decyzję o odświeżeniu Silent Hill 2 i powierzyło to zadanie deweloperom z Bloober Team. Deweloper zgadza się, że druga odsłona popularnej serii najbardziej pasuje do wspomnianego już DNA krakowskiego studia. Dlatego też polski zespół jest „bardzo zadowolony” z otrzymanej szansy.

Na koniec przypomnijmy, że Silent Hill 2 Remake powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 8 października 2024 roku. Gracze mogą już składać zamówienia przedpremierowe w PlayStation Store i na Steam. W obu przypadkach zainteresowani muszą przygotować się na wydatek rzędu 299 złotych.