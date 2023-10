Dlaczego następny Bond powinien być kobietą lub czarny? Ekspert brytyjskiego wywiadu podał jeden powód

Przekonują Was takie powody?

Casting na nowego Jamesa Bonda jeszcze się nie rozpoczął. Producenci serii w ostatnich miesiącach nie mogli znaleźć gwiazdy swoich nowych filmów ze względu na trwający od kilku miesięcy strajk aktorów. Jeszcze przed rozpoczęciem strajku pojawiły się doniesienia, że faworytami do roli są m.in. Aaron Taylor-Johnson i Henry Cavill. Najprawdopodobniej twórcy nowego filmu o Agencie 007 nie będą chcieli ryzykować i nowym Bondem zostanie biały aktor. Według eksperta brytyjskiego wywiadu, Johna Taylora, to ogromny błąd. Mężczyzna wyjaśnił, dlaczego nowym Jamesem Bondem powinna zostać kobieta lub osoba czarnoskóra.

Ekspert wywiadu wyjaśnia, dlaczego świat skorzystałby na czarnym Jamesie Bondzie lub kobiecej wersji tej postaci

W rozmowie z The Telegraph Taylor wyjaśnił, że jego zdaniem obsadzenie nowego aktora innego koloru skóry niż białej przyniosłoby wiele korzyści agencjom wywiadowczym. Ekspert, który przez 30 lat kariery w Ministerstwie Spraw Zagranicznych szkolił agentów na całym świecie, uważa, że wpłynęłoby to na większą różnorodność w rekrutacji do agencji wywiadowczych. Więcej kobiet oraz osób innego koloru skóry niż białej chętniej widziałoby się w roli agenta, gdyby najpierw zobaczyli swojego przedstawiciela na dużym ekranie.