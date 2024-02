Dlaczego Hulk nie dostanie własnego filmu? Marvel ma ważny powód

Hulk przez lata był w posiadaniu Universal Pictures, ale Marvel odzyskał już prawa do postaci. Dlaczego więc nie zdecydowali się na nowy film?

Hulk na dobre zakorzenił się jako drugoplanowa postać, która pojawia się gościnnie w różnych filmach poświęconym innym bohaterom. Był również ważnym członkiem Avengers, a ostatnio widzieliśmy go w serialu Mecenas She-Hulk. Nigdy nie zostało to oficjalnie ogłoszone, ale według wielu doniesień Marvel posiada już pełne prawa do postaci Zielonego Olbrzyma i innych postaci z jego świata. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby nakręcić kolejny film poświęcony Hulkowi. Odtwórca roli Bruce’a Bannera, Mark Ruffalo, w najnowszym wywiadzie przyznał, że studio nie ma takich planów z jednego konkretnego powodu.

Hulk jeszcze długo nie otrzyma własnego filmu

Drugim filmem z MCU był Incredible Hulk, który zadebiutował w 2008 roku zaledwie półtora miesiąca po Iron Manie. Produkcja o budżecie 137,5 mln dolarów nie zdołała przyciągnąć widzów i na 15 lat stała się najmniej dochodowym filmem Marvela (ten niechlubny rekord należy obecnie do Marvels). Marvel nie chce więc ryzykować ogromnych pieniędzy, jakie musieliby włożyć w ten projekt, dlatego nowego filmu o Hulku jeszcze długo nie zobaczymy.