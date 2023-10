Disney+ z wielkimi premierami w listopadzie. Nowość z Keanu Reevesem i oczekiwane powroty

Witamy we Wrexham: Sezon 2 - 1 listopada (trzy odcinki w dniu premiery, kolejne co tydzień)

Dni stają się coraz krótsze, więc to dobra okazja, aby zostać w domu i oglądać nowości, jakie Disney+ przyszykowało dla swoich użytkowników w listopadzie. W nadchodzącym miesiącu subskrybenci otrzymają wiele ciekawych nowości oraz głośne powroty, takie jak serial Morderstwo na końcu świata, drugi sezon Witamy we Wrexham, Brawn: Niezwykła historia Formuły 1 z Keanu Reevesem, a także filmy Quiz Lady i Święta rządzą!. Pełną listę premier wraz z opisami i datami premier znajdziecie poniżej.

Rob McElhenney (U nas w Filadelfii) i Ryan Reynolds (Deadpool) prowadzą trzeci najstarszy na świecie zawodowy klub piłkarski. Witamy we Wrexham to serial dokumentalny opowiadający o marzeniach i troskach Wrexham, robotniczego miasteczka w północnej Walii w Wielkiej Brytanii, gdzie dwie gwiazdy Hollywood pracują nad przyszłością historycznego miejscowego klubu piłkarskiego. W 2020 roku Rob i Ryan wspólnymi siłami kupili grający w piątej lidze zespół Czerwonych Smoków w nadziei, że stworzą historię sukcesu, której wszyscy będą kibicować.

Po bolesnej porażce w meczach barażowych, w sezonie drugim nadal będziemy śledzić losy klubu, który walczy o awans z National League i powrót do English Football League. Oddany personel i kibice nie rezygnują z marzenia przywrócenia klubowi i miastu dawnej chwały, stając wobec nowych wyzwań, jakie rozgłos przynosi ich małej społeczności. Od Hollywood po Walię, od boiska po szatnię, od biura po pub, Witamy we Wrexham opowiada o staraniach Roba i Ryana oraz nierozerwalnie powiązanych losach zespołu i miasteczka, gdy wkoło dzieje się historia.

Quiz Lady (film) – 3 listopada

Quiz Lady to przezabawna i chwytająca za serce komedia z udziałem gwiazd, takich jak Sandra Oh, Jason Schwartzman i Will Ferrell. Opowiada o dysfunkcyjnej rodzinie i teleturnieju, który może być kluczem do rozwiązania ich problemów. Błyskotliwa, ale znerwicowana miłośniczka teleturniejów, Anne, i jej wyobcowana, niezorganizowana siostra, Jenny, muszą współpracować, aby pomóc spłacić długi hazardowe swojej matki. Kiedy ukochany pies Anne zostaje porwany, wyruszają w dziką wyprawę, aby zdobyć pieniądze w jedyny znany im sposób: zmieniając Anne w prawdziwą mistrzynię teleturniejów. Film wyreżyserowała Jessica Yu (Grey's Anatomy: Chirurdzy), a scenariusz napisała Jen D’Angelo (Hocus Pocus 2).

Morderstwo na końcu świata (serial) - 14 listopada (dwa odcinki w dniu premiery, kolejne co tydzień)

Morderstwo na końcu świata to serial kryminalny, w którym śledztwo prowadzi ktoś nietypowy – detektywka amatorka, a zarazem obeznana z nowoczesną technologią hakerka z pokolenia Z, Darby Hart. W tym nowym serialu stroniący od świata miliarder zaprasza Darby razem z ośmioma innymi osobami w odległe i oszałamiające miejsce. Kiedy jeden z gości zostaje znaleziony martwy, Darby musi wykorzystać wszystkie swoje umiejętności, aby dowieść, że było to faktycznie morderstwo, zanim z rąk mordercy zginie kolejna osoba.