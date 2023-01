Disney+ z pełną ofertą na luty. Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu z datą premiery na platformie

Serial „Rodzina Dumnych. Głośniej i dumniej” to pełna ciepła i humoru kontynuacja uznanej serii, opowiadająca o perypetiach 14-letniej Penny i jej rodziny we współczesnym świecie. Jej mama, Trudy, ma nową pracę, jej tata, Oscar, jeszcze bardziej szalone plany, a sama Penny staje przed nowymi wyzwaniami, do których zalicza się uświadomiona społecznie i wymądrzająca się koleżanka.

Mistrzowie kuchni w dziczy (program) – 1 luty

Wzniesienie się na kulinarne szczyty nigdy nie wymagało tyle wysiłku. W każdym odcinku „Mistrzów kuchni w dziczy” dwóch światowej klasy szefów kuchni znajdzie się w dziczy, gdzie czekać będzie na nich żmudna i bezprecedensowa misja – przetrwać i zebrać wystarczająco dużo dostępnych w naturze produktów, by przygotować z nich posiłek godny pięciogwiazdkowej restauracji. Kulminacją każdego odcinka będzie starcie szefów kuchni jeden na jednego w „kuchni w dziczy”, gdzie – korzystając z zebranych produktów i pomysłowości – będą musieli stworzyć smaczne dania, które zrobią wrażenie na jurorach.

Randka Carla (film krótkometrażowy) – 10 luty

W filmie krótkometrażowym Pixar Animation Studios „Randka Carla” Carl Fredricksen z oporami wybiera się na randkę, ale nie wie, jak ma się na niej zachować. Jego wierny przyjaciel As podsuwa mu wypróbowane sposoby na zawieranie przyjaźni – o ile jest się psem.

Rozterki Fleishmana (serial) – 22 luty

„Rozterki Fleishmana” to historia 41-letniego Toby'ego Fleishmana, który właśnie się rozwiódł i odważnie zanurkował w nowy świat aplikacji randkowych, osiągając sukcesy, jakich nigdy nie miał w młodości, zanim się nie ożenił pod koniec studiów medycznych. Ale na samym początku jego pierwszego lata wolności seksualnej była żona Rachel znika, zostawiając go z 11-letnią Hannah i 9-letnim Sollym i bez żadnych wieści, gdzie jest i czy planuje powrócić. Starając się pogodzić opiekę nad dziećmi, odnowioną znajomość z przyjaciółmi Libby i Sethem, ewentualny awans w szpitalu, na który długo czekał, a także wszystkie kwalifikujące się kobiety, jakie ma do zaoferowania Manhattan, uświadamia sobie, że nigdy nie odkryje, co stało się z Rachel, dopóki w końcu nie zmierzy się z przyczynami rozpadu ich małżeństwa.

Pozostałe premiery: