Disney+ z głośnymi nowościami w grudniu. Wielka premiera Marvela i z Gwiezdnych wojen

Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków – 3 grudnia (pierwsze dwa odcinki, kolejne co tydzień)

Serial Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków śledzi podróż czwórki dzieci, które dokonują tajemniczego odkrycia na swojej z pozoru bezpiecznej planecie, a następnie gubią się w dziwnej i niebezpiecznej galaktyce. Odnalezienie drogi do domu - i spotkanie nieprawdopodobnych sojuszników i wrogów - będzie większą przygodą, niż kiedykolwiek sobie wyobrażali. W produkcji występują Jude Law, Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon i Nick Frost.

Sugarcane: Rozliczenie z przeszłością – 10 grudnia

Odkrycie nieoznaczonych grobów przy internacie dla indiańskich dzieci prowadzonym przez kościół katolicki wstrząsnęło Kanadą i całym światem. W odpowiedzi rdzenni mieszkańcy zaczęli własne śledztwo w sprawie przemocy, do której dochodziło w pobliskiej szkole, obnażając system stworzony z myślą o zniszczeniu ich obyczajów. Ocalone ofiary mają dziś szansę wyjawić swoją prawdę, znaleźć odwagę, żeby zmierzyć się z przeszłością i przerwać błędne koło cierpienia.

Wytwórnia Filmowa Śpioch – 11 grudnia

Wydarzenia z Wytwórni Filmowej Śpioch mają miejsce po W głowie się nie mieści, a przed W głowie się nie mieści 2. Jest to całkiem nowy serial o mieszczącej się w umyśle Riley fabryce snów, produkującej co noc nowe obrazy – w terminie i w ramach budżetu. Riley dorasta i jej wspomnienia wymagają dodatkowej obróbki, więc Radość i reszta emocji wysyłają je do wytwórni snów. A tam znana reżyserka Paula Persimmon stawia czoło koszmarowi: musi nakręcić hit, za prawą rękę mając Xeniego, zadufanego twórcę snów na jawie, który myśli tylko o własnej karierze w wielkim świecie sno-kinematografii. Ten przezabawny serial w stylu mockumentary napisał i wyreżyserował Mike Jones, a producentem jest Jaclyn Simon.