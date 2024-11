Disney usunął ten żart z Deadpool & Wolverine. Jest naprawdę ostry

Deadpool & Wolverine to obecnie drugi największy tegoroczny kinowy hit, dający oddech Marvelowi, który ostatnio nie miał dobrej passy. Według niedawnych doniesień Pyskaty Najemnik może powrócić jeszcze w te święta wraz z nową tajemniczą produkcją, w której udział bierze Ryan Reynolds. Przy okazji premiery film był mocno promowany przez aktora, który udzielił wielu wywiadów, a w jednym z nich przyznał, że Disney skontaktował się z twórcami, aby poprosić o usunięcie jednego z żartów. Ten okazał się na tyle ostry, że wytwórnia postanowiła interweniować.

Dostaliśmy notkę na temat jednego z żartów. Była to prośba o jego usunięcie. Nie byłem zobligowany, żeby faktycznie to zrobić. Cytując kogoś na kierowniczym stanowisku w Disneyu: "Jeśli to usuniesz, to będę kochać ten film. Jeśli tego nie usuniesz, to nadal będę go kochać i wspierać ciebie, ten film i całą ciężką pracę, która została w niego włożona". W pewnym momencie zastanawiasz się: "Czy chcę być aż tak pyszny? Czy mnie to obchodzi? Czy umrę na wzgórzu w walce o ten jeden dowcip?” Odpowiedź była prosta. Brzmiała: “oczywiście, że tak!”. Ale po paru tygodniach przychodzi otrzeźwienie i refleksja.