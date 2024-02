Disney+ na marzec. Nowy serial Marvela i kolejny kinowy hit w ofercie

Taika Waititi, laureat Oscara (za najlepszy scenariusz adaptowany, 2019 r., Jojo Rabbit) wyreżyserował tę wzruszającą, opartą na faktach komedię według scenariusza swojego i Iana Morrisa. Pierwszy gol śledzi losy piłkarskiej reprezentacji Samoa Amerykańskiego, znanej ze sromotnej porażki 0:31 w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 2001 r. W obliczu kolejnych eliminacji do Mundialu drużyna zatrudnia trenera po przejściach, licząc na to, że Thomas Rongen (Michael Fassbender) z najgorszej drużyny świata uczyni zwycięzców. W obsadzie tego zabawnego i pokrzepiającego filmu zaleźli się również Will Arnett i Elisabeth Moss.

Śmierć i inne szczegóły – 5 marca

Główną bohaterką rozgrywającego się w przepychu globalnej elity serialu Śmierć i inne szczegóły jest błyskotliwa i niestrudzona Imogene Scott (Violett Beane), która znalazła się w niewłaściwym miejscu i czasie (prawdą jest, że trochę z własnej winy) i staje się główną podejrzaną w sprawie zagadkowego morderstwa. Miejsce? Wystawnie urządzony śródziemnomorski liniowiec. Podejrzani? Każdy z rozpieszczonych pasażerów i każdy z zapracowanych członków załogi. Problem? Aby dowieść swojej niewinności, Imogene musi współpracować z człowiekiem, którym gardzi — światowej sławy detektywem, Rufusem Cotesworthem (Mandy Patinkin).

Królowe świata zwierząt – 5 marca

Najdziksze miejsca na planecie zawsze były domem dla potężnych przywódców, ale jest to historia nowego bohatera - zaciekłego, inteligentnego, odpornego i... kobiecego. Seria Królowe świata zwierząt przedstawia matriarchaty i przywódczynie z całego świata, by opowiedzieć historię o poświęceniu i wytrwałości, ale także o przyjaźni i miłości. Te Królowe świata zwierząt nie zawsze są uprzejme lub łagodne i nie pozwalają, by cokolwiek stanęło między nimi i bezpieczeństwem ich rodzin. Seria, której narratorką jest wielokrotnie nagradzana aktorka Angela Bassett, po raz pierwszy ukazuje świat przyrody oczami kobiet. Kierowany przez kobiety zespół produkcyjny z całego świata poświęcił cztery lata, by stworzyć siedmioodcinkowy serial, wykorzystujący najnowocześniejszą technologię. Wszystko po to, aby ujawnić zaskakujące spostrzeżenia na temat tego, jak samice w świecie przyrody dochodzą do władzy, często polegając na współpracy i mądrości, a nie brutalnej sile. Ostatni odcinek serii celebruje kobiety, które udały się na krańce Ziemi i poświęciły swoje życie dokumentowaniu i ochronie królowych zwierząt. Nie na darmo mówimy Matka Natura - niech żyją królowe świata zwierząt.

Nadzwyczajna: Sezon 2 – 6 marca

Po zaskakujących wydarzeniach w punkcie kulminacyjnym pierwszego sezonu ekipa przyjaciół jest gotowa, by stawić czoła dorosłości. Jen w końcu zapisuje się do kliniki i jest zdeterminowana, by poważnie potraktować swoją podróż w poszukiwaniu mocy. Rozpoczyna też oficjalny związek ze Spermanem. I choć oboje dają z siebie wszystko, nie są w stanie uniknąć pewnych kłopotów. Po długich i ciężkich poszukiwaniach swojego dawnego życia przeszłość Spermana w końcu daje o sobie znać. Jen i Spermuś również z trudem odnajdują przestrzeń dla swojego związku po rozstaniu Carrie i Kasha. Carrie i Kash nadal mieszkają razem i próbują się wykazać większą dojrzałością i zachowywać z godnością, ale uczą się na własnej skórze, że całkowite zerwanie relacji może być jedynie mitem.

Taylor Swift: The Eras Tour – 15 marca

Film koncertowy z bijącej światowe rekordy trasy koncertowej Taylor Swift dostępny po raz pierwszy w całości, w tym utwór “cardigan” i cztery dodatkowe utwory akustyczne. Pokazywany w kinach film 14-krotnej laureatki nagrody GRAMMY, Taylor Swift: The Eras Tour w reżyserii Sama Wrencha, zarobił ponad 260 milionów dolarów na całym świecie, co czyni go najlepiej sprzedającym się filmem koncertowym wszech czasów.