Disney+ kasuje swój serial fantasy. Serial zakończony po pierwszym sezonie

Powody anulowania produkcji nie są znane. Możemy jedynie przypuszczać, że Buntowniczka Nell nie przyciągnęła zbyt wielu widzów przed ekrany. Prawdopodobnie również odsetek obejrzenia pierwszego sezonu do samego końca przez widzów nie był na tyle satysfakcjonujący dla Disney+, aby dać zielone światło dla kontynuacji.

Oryginalny serial Disney+ Buntowniczka Nell nie powróci do serwisu z drugim sezonem. Jesteśmy niesamowicie dumni ze świata stworzonego przez Sally Wainwright i głównego reżysera Bena Taylora. Chcielibyśmy podziękować im, naszym partnerom produkcyjnym w Lookout Point, całej obsadzie – na czele z Louisą Harland – oraz ekipie za niesamowitą pracę nad tym serialem, z którą wszyscy mamy nadzieję ponownie współpracować w przyszłości – przekazał rzecznik Disneya.

Serial rozgrywał się w XVIII-wieku, a konkretniej w Anglii roku 1705. Historia opowiadała o Nell Jackson, która wraca z wojny do swojej rodziny w Tottenhamie. Wspierana przez odważnego skrzata Billy'ego Blinda, który daje jej supermoce bojowe, Nell staje do walki z zastraszającym synem miejscowego właściciela ziemskiego, Thomasem Blanchefordem, jednak zostaje wrobiona w morderstwo. Zmuszona do ucieczki z siostrami Roxy i George, Nell zostaje rozbójniczką. Gdy rozchodzą się wieści o niezwykłej mocy Nell, przyciąga ona uwagę złowrogiego hrabiego Poyntona, knującego magiczny spisek przeciwko królowej Anglii.