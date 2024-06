Disney Epic Mickey: Rebrushed poznaliśmy datę premiery i skład edycji kolekcjonerskiej

Gra trafi do sprzedaży 24 września i będzie dostępna na wszystkie współczesne platformy dla graczy, a więc na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, komputery PC i Nintendo Switch. Jej twórca, studio Purple Lamp współpracujące ściśle z Disney Games, ogłosił start zamówień przedpremierowych. Każdy kto zdecyduje się na zamówienie preordera, otrzyma pakiet kostiumów zawierający Steam Boat Willie, Football i Brave Little Tailor, a także dostęp do gry 24 godziny wcześniej, czyli już 23 września.

Disney Epic Mickey: Rebrushed – data premiery i edycja kolekcjonerska