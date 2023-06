Diablo IV i inne gry Blizzarda nie działały w niedzielę z powodu ataku DDoS

Od wczesnych godzin porannych w niedzielę usługa online Battle.net firmy Blizzard była celem ataku DDoS , co praktycznie uniemożliwiało, grę w Diablo IV, World of Warcraft i inne tytuły Blizzarda.

Problem był na tyle poważny, że firma nie była w stanie poradzić sobie do późnego wieczora, kiedy to poinformowała, że atak został zakończony, a stabilność usługi wróciła do normy.

Atak DDoS na serwery Battle.net

Gracze informowali na rozmaitych forach, że ich problemy trwały przez 10 do 12 godzin. Czasami udawało się zalogować do Battle.net, ale po chwili gra była rozłączana. Nie ma co ukrywać, że grający byli podenerwowani utrudnieniami, a wielu z nich pisało, że być może taki incydent sprawi, że Blizzard posłucha jednak próśb i doda tryb offline do Diablo IV.