Diablo 4 ze szczegółami na temat pierwszego sezonu. Blizzard zaprasza na live

Zgodnie z zapowiedziami sezony w Diablo 4 mają trwać trzy miesiące, a każdy z nich będzie wprowadzać m.in. nowe funkcje rozgrywki, serie zadań (z nowymi postaciami i starymi znajomymi), legendarne przedmioty czy też zmiany w balansie klas. Wraz z sezonami w grze pojawi się także nowy karnet bojowy, za którego sprawą użytkownicy będą mogli zdobywać nagrody. Każdy battle pass ma natomiast oferować 27 darmowych rang oraz 63 rang premium.

Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do recenzji: Recenzja Diablo IV – w Sanktuarium dziś nie zaśnie nikt…