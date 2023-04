Diablo 4 z nowymi szczegółami. Wiemy, ile godzin zajmie ukończenie Battle Passa

Wczoraj informowaliśmy, że Diablo 4 będzie otrzymywać po premierze „mięsiste” aktualizacje z nową zawartością fabularną. Blizzard opublikował też zwiastun prezentujący umiejętności Łotrzycy w nadchodzącej odsłonie serii Diablo. Okazuje się jednak, że to nie koniec wiadomości związanych ze wspomnianą produkcją. Jeden z deweloperów ujawnił bowiem, ile godzin zajmie graczom ukończenie Battle Passa.

Ukończenie Battle Passa w Diablo 4 powinno zająć graczom kilkadziesiąt godzin

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Battle Pass w Diablo 4 będzie kosztować 10 dolarów, czyli około 45 złotych, a każdy sezon gry zaoferuje użytkownikom nową przepustkę bojową. Dostępna będzie również darmowa wersja karnetu, ale w płatnej gracze znajdą więcej nagród do odblokowania. Blizzard zapewnia jednak, że będą to jedynie przedmioty kosmetyczne, które nie zagwarantują przewagi podczas rozgrywki.



Joe Piepiora – zastępca reżysera Diablo 4 – w rozmowie z PC Gamer ujawnił natomiast, że obecnie na ukończenie całego Battle Passa gracze będą musieli poświęcić około 80 godzin. Deweloper podkreśla jednocześnie, że rozwój postaci do 100 poziomu w ramach danej przepustki może zająć użytkownikom nieco więcej czasu, w zależności od stylu gry danej osoby.



Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Oficjalna premiera odbędzie się 6 czerwca 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z przeprowadzonych w zeszłym miesiącu testów beta: Diablo 4 – już graliśmy. Kolejka do piekła.