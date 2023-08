Diablo 4 z nowym wydarzeniem. Gracze zostaną obdarzeni Błogosławieństwem Matki

W trakcie wspomnianego wydarzenia, które rozpocznie się 1 września o 19:00 czasu polskiego, wszyscy gracze będą zdobywać o 25% więcej doświadczenia i złota . Zgodnie z informacjami przekazanymi przez twórców, premia ma zastosowanie zarówno do Sfery Sezonowej, jak i Sfery Wieczności, a także wszystkich rang świata. Event zakończy się natomiast we wtorek – 5 września – również o 19:00 czasu polskiego.

Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do recenzji: Recenzja Diablo IV – w Sanktuarium dziś nie zaśnie nikt…