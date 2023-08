Diablo 4 doczeka się ważnych zmian w 2 sezonie. Sprawdźcie, co szykuje Blizzard

We wpisie opublikowanym na stronie Blizzarda zapowiedziano natomiast, że w Sezonie Krwi dodatkowo wprowadzone zostaną zmiany dotyczące jakości życia, o które – jak zaznaczają sami twórcy – prosili fani Diablo 4 . Prezentują się one następująco:

Jednocześnie Blizzard zaznaczył, że wymienione wyżej zmiany, a także możliwość wskazania określonych przedmiotów unikatowych i ultraunikatowych jako łupu dostępne będą zarówno w Sferze Sezonowej, jak i Wieczności. Deweloperzy zapewniają również, że na ten moment ujawnili zaledwie „ułamek nowości” zmierzających do Diablo 4, a więcej informacji na temat Sezonu Krwi otrzymamy bliżej jego premiery, którą zaplanowano na 17 października 2023 roku.

Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do recenzji: Recenzja Diablo IV – w Sanktuarium dziś nie zaśnie nikt…