Diablo 4: Vessel of Hatred na zwiastunie premierowym. Blizzard podgrzewa atmosferę przed premierą dodatku

Przy okazji warto dodać, że poza wspomnianym wyżej regionem i nową klasą postaci, gracze mogą liczyć na kolejnych przeciwników, w tym smoliste stwory zwane Pustownikami czy agresywne Szumowiny. Ponadto otrzymamy Najemników, którzy zawalczą u boku naszego bohatera. Pojawi się również Mroczna Cytadela stanowiąca nowy element końcowej fazy gry, który opierać się będzie na współpracy.

Rozpocznij nowy rozdział historii Diablo® IV w dodatku Vessel of Hatred™ i kontynuuj przygody, by zniweczyć diaboliczne plany Mefista, jednego z Najwyższych Złych. Odkryj nową klasę, spirytystę, który podczas walki wzywa do pomocy mistyczne duchy. Odwiedź Nahantu, nowy region pełen bujnych dżungli. Zmierz się z nowymi wrogami, przejdź przez nowe podziemia i współpracuj z innymi, by stawić czoła nowym wyzwaniom PvE. – czytamy w opisie dodatku na platformie Steam.