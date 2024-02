Diablo 4 ponownie w ogniu krytyki. Wszystkiemu winne nowe mikrotranskacje

Blizzard w żaden sposób nie odniósł się do krytyki i negatywnych komentarzy ze strony społeczności. Oburzenie fanów jest jednak jak najbardziej zrozumiałe. Gracze są rozczarowani trzecim sezonem Diablo 4, a deweloperzy, zamiast skupić się na oferowaniu ciekawych aktywności i zawartości, wprowadzają do sklepu absurdalnie drogie przedmioty kosmetyczne.

Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do recenzji: Recenzja Diablo IV – w Sanktuarium dziś nie zaśnie nikt…