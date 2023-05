Diablo 4 na „nowym” zwiastunie. Blizzard przypomina o zbliżającej się premierze

We wspomnianym trailerze Blizzard chwali się także pozytywnymi opiniami branżowych mediów po przeprowadzonych w marcu beta testach . Niestety zwiastun nie pokazuje nam niczego nowego, ponieważ zawarte w nim ujęcia mieliśmy już okazję zobaczyć na publikowanych wcześniej materiałach promocyjnych.

Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Oficjalna premiera odbędzie się 6 czerwca 2023 roku. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszymi wrażeniami z przeprowadzonych jakiś czas temu testów beta: Diablo 4 – już graliśmy. Kolejka do piekła.