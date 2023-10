Diablo 4 już dostępne na Steam. Hit Blizzarda atakowany negatywnymi recenzjami

Fakt, że Diablo 4 pojawiło się na Steam bez wątpienia jest znaczącym wydarzeniem. Jest to pierwsza gra z serii, którą można kupić za pośrednictwem najpopularniejszego sklepu. Wielu graczy od razu zdecydowała się na zakup Diablo w steamowym wydaniu, ale wszystko wskazuje na to, że nie wszyscy są zadowoleni.

Diablo 4 krytykowane przez użytkowników Steam

Przypomnijmy, że Blizzard borykał się ze sporymi problemami technicznymi dotyczącymi startu 2. sezonu. Opinie pozostawione przez graczy nie są zbyt optymistyczne. Diablo 4 doczekało się na Steam już ponad 400 recenzji, a zaledwie 57% z nich to pozytywne opinie. Po zagłębieniu się w komentarze z łatwością można dostrzec, że gra Blizzarda krytykowana jest za błędy, mikrotransakcje i konieczność posiadania stałego połączenia z Internetem.



Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do recenzji: Recenzja Diablo IV – w Sanktuarium dziś nie zaśnie nikt…