Niespodzianka dla graczy Xbox Game Pass. Wielki hit dostępny dzień wcześniej

Diablo® IV to fabularna gra akcji nowej generacji pełna niekończących się zastępów zła do pokonania, niezliczonych umiejętności do opanowania, koszmarnych podziemi do przemierzenia i legendarnych łupów do zdobycia. Wyrusz w kampanię w pojedynkę lub ze znajomymi, spotykając niezapomniane postacie w przepięknej, mrocznej scenerii i przeżyj porywającą historię, lub też wyrusz w przygodę po rozległej rozgrywce dla rozwiniętych postaci w otwartym świecie, w którym gracze spotykają się w miastach, aby handlować, łączą się w grupy, aby walczyć z bossami lub schodzą do stref walk między graczami, aby sprawdzić swoje umiejętności przeciwko innym – bez konieczności tworzenia poczekalni – dzięki rozgrywce i progresji międzyplatformowej.