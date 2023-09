Diablo 4 będzie otrzymywać „coroczne dodatki”. Blizzard ujawnia ambitne plany

Rod Fergusson ujawnił również, że Blizzard ma sporo planów i historii, a zespół jest podekscytowany możliwością ich realizacji. Deweloper wspomniał także o Diablo 3, które zadebiutowało na rynku 11 lat temu. Fergusson stwierdził, że w tym czasie twórcy nie dostarczyli fanom wystarczająco dużo atrakcji oraz zawartości i zamierzają naprawić to w przypadku Diablo 4.

Na koniec przypomnijmy, że Diablo 4 dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do recenzji: Recenzja Diablo IV – w Sanktuarium dziś nie zaśnie nikt…