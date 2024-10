Destiny 2: Widmo nadchodzi – premiera, nowości i wyścig w lochu Domena Wieczoru

Co więcej, nowe cechy artefaktu mają sprawić, że tworzenie nowych zestawów ekwipunku ma być o wiele bardziej ekscytujace niż do tej pory. Deweloperzy zapowiedzieli również powrót kilku ważnych postaci z uniwersum Destiny, wraz z postępami w fabule Epizodu: Widmo.

Destiny 2: Kryptonim: Granice – Co przyniesie przyszłość?

Podczas transmisji Bungie odpowiedziało również na kilka pytań związanych z przyszłością Destiny 2 wraz z nadejściem pierwszego dodatku z projektu Kryptonim: Granice.

W nadchodzącym rozszerzeniu nie zabraknie wątków fabularnych, które będą opowiadać zupełnie nową historię w świecie Destiny 2. Największym zaskoczeniem dla graczy ma być fakt, iż całość ma przypominać coś na kształt gatunku metroidvania, a brak typowo liniowego podejścia do fabuły pozwoli na większą swobodę oraz eksplorację uniwersum wraz z wejściem modelu Granic Według zapowiedzi, model ten zakłada publikację dwóch średniej wielkości dodatków rocznie oraz czterech większych aktualizacji. Zmiany te mają na celu wprowadzenie innowacji systemowych oraz ulepszenie podstawowych aktywności w grze, co ma pozytywnie wpłynąć na całokształt rozgrywki. Aby zobrazować jakiej wielkości będą to dodatki do Destiny 2, to Bungie za przykład wzięło dodatek Destiny: Rise of Iron z 2016 roku.