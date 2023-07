Denzel Washington wymierza sprawiedliwość w zwiastunie filmu Bez litości 3

Cykl filmów akcji z Washingtonem w roli głównej powstał na podstawie serialu z lat 80., przedstawia losy ex-żołnierza Roberta McCalla. Co prawda przebywa on na „emeryturze”, ale źli ludzie nie dają mu żyć w spokoju. Wymierza on sprawiedliwość na własną rękę, a że jest w tej dziedzinie prawdziwym mistrzem świata, krew leje się strumieniami, a kości pękają jak źdźbła trawy. Wydawałoby się, że brzmi to jak scenariusz wielu innych widowisk, ale to właśnie pojawienie się w tej roli Denzela Washingtona nadało filmom zupełnie nową, wysoką jakość, w której rozkochali się fani. W trzeciej części McCall wyjeżdża do Włoch, ale niestety nie jest mu dane zażywać spokoju i musi zmierzyć się z lokalną mafią.