Denzel Washington i Antoine Fuqua nie traktują serii filmów Bez litości „jako franczyzy”

Drogi obu panów skrzyżowały się pierwszy raz w 2014 roku, potem w 2018 wydano drugą część filmu, a obecnie trwa promocja i jak wszyscy zapowiadają trzeciej odsłony cyklu.

Denzel Washington po raz kolejny potwierdził, że Bez przebaczenia 3 to dla niego koniec drogi i pożegnanie z postacią Roberta McCalla

W wywiadzie dla Entertainment Tonight , Fuqua wyjaśnił, że traktują każdy film jako samodzielny projekt, a nie wielką opowieść opowiedzianą w trzech częściach. Ujawnił także, że ani razu nie rozmawiali o tym, jak trzeci film odnosi się do dwóch poprzednich części.

To była po prostu taka sama rozmowa, jak przy poprzednich częściach. Nigdy nie myśleliśmy o tym jako o serii, to jest film sam w sobie. Jest częścią serii, ale to samodzielny film.