Denzel Washington jest w Gladiatorze 2 jak Donald Trump? Ridley Scott: "on tworzy chaos"

Denzel Washington w Gladiatorze 2 wciela się w Makrynusa, handlarza najemnikami i byłego gladiatora. To jedna z bardziej charakterystycznych postaci w filmie. Okazuje się, że ta historyczna postać wzbudziła w reżyserze i aktorze analogie do pewnego współczesnego polityka.

Był jeńcem wojennym, sprowadzonym do Rzymu prawdopodobnie jako gladiator. Przeżył, uwolnił się i stał się wpływowym kupcem, sprzedającym żywność, broń i inne towary rzymskim armiom. Był wówczas miliarderem, więc jego ambicje sięgały tronu. (...) Jest gangsterem — stoi bardzo blisko Trumpa. On tworzy chaos, a z chaosu potrafi czerpać korzyści.

Makrynus, jak wyjaśnia reżyser, to postać wielowymiarowa i pełna sprzeczności. W mniemaniu reżysera, jego makiaweliczne skłonności przybliżają go do Donalda Trumpa, obecnego prezydenta USA. Warto dodać, że spekuluje się, że Washington za tę rolę może otrzymać nominację do Oscara, a kategorii ról drugoplanowych. Choć te rewelacje staną się wiarygodne dopiero w momencie, gdy ujawnione zostaną nominacje do Złotych Globów.

Długo oczekiwany sequel zdobywcy Oscara z 2000 roku od kilku tygodni jest w kinach i ma na koncie już 226 milionów dolarów globalnych przychodów.