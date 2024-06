Denis Villeneuve nakręci kolejną ekranizację powieści sci-fi. Co wiemy o projekcie?

Mowa o I’m Waiting For You, które pierwotnie zostało wydane w 2020 roku. Książka składa się ze zbioru czterech opowiadać, w których pierwsza i ostatnia historia opowiada o miłości i poszukiwaniach. Bohaterem tytułowej opowieści jest mężczyzna, który w latach 80. XXI wieku desperacko próbuje wrócić na Ziemię, aby spotkać się ze swoją narzeczoną i wziąć z nią długo wyczekiwany ślub. Jednak nie wszystko idzie po jego myśli, a podróż przez czas i przestrzeń coraz bardziej się wydłuża i komplikuje. Bohater staje się świadkiem zmian zachodzących na naszej planecie, która nieuchronnie zmierza ku zagładzie.

I’m Waiting For You kolejnym filmem Denisa Villeneuve’a

Denis Villeneuve to jeden z najbardziej zajętych reżyserów. Filmowiec ma w planach nakręcenie Diuny 3, do której wstępne prace już się zaczęły, ale zanim powróci na Arrakis, zamierza zrealizować inny projekt. Nie będzie to ekranizacja kultowej powieści sci-fi Spotkanie z Ramą, ani też Kleopatra, czy niedawno zapowiedziana adaptacja Nuclear War: A Scenario, ale filmowa wersja popularnej książki science fiction koreańskiej autorki Kim Bo-Young.

Właśnie piszę scenariusz do filmu dla Denisa Villeneuve’a, Zobaczymy, co się z nim stanie, ale dotyczy on przestrzeni i czasu i bardzo samotnego bohatera. Z pewnością chodzi o wieczność – wyznał Roth.

Scenarzystą I’m Waiting For You jest prawdopodobnie Eric Roth, twórca historii do Czasu krwawego księżyca w reżyserii Martina Scorsese. Pod koniec ubiegłego roku zdradził, że współpracuje z Denisem Villeneuvem nad kolejnym jego projektem. Opisał go wtedy, że jest to produkcja o „przestrzeni i czasie”.

Nie jest do końca pewne, czy I’m Waiting For You będzie następnym filmem reżysera po Diunie 2, ale wszystko wskazuje, że to właśnie ten projekt będzie teraz realizował. Kilka miesięcy temu Villeneuve wyznał, że rozpocznie prace nad tym filmem, do którego jako pierwszego zostanie ukończony scenariusz. Warto więc zaznaczyć, że pisanie scenariuszy do pozostałych projektów jeszcze się nie rozpoczęło.

Wiele wskazuje na to, że I’m Waiting For You będzie następnym filmem Denisa Villeneuve’a. Po nim reżyser nakręci Diunę 3 i zajmie się kolejnymi swoimi zaplanowanymi trzema produkcjami.