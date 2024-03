Diuna 3 powstanie, ale pod jednym warunkiem. Denis Villeneuve zdradza, co musi się wydarzyć

Nakręciłem oba filmy jeden po drugim, co dla mnie ma absolutny sens. Uznałem, że dobrym pomysłem było ruszyć dalej zaraz po „Części pierwszej”. Już projektowaliśmy, pisaliśmy i tak dalej. Ale oznaczało to również, że przez sześć lat byłem na Arrakis bez żadnej przerwy i myślę, że zdrowo będzie trochę się wycofać. Najpierw upewnijmy się, że mamy mocny scenariusz. Chcę uniknąć tego, że nie mam czegoś gotowego. Nigdy tego nie robiłem, a teraz czuję, że ze względu na entuzjazm może to być niebezpieczne. Musimy mieć pewność, że wszystkie pomysły zostaną przelane na papier.

Jeśli wrócimy, musi to być prawdziwe, istotne. Jeśli kiedykolwiek zrobię Mesjasza Diuny to dlatego, że będzie lepsza niż „Część druga”. W przeciwnym razie tego nie zrobię.