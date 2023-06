Demo Lies Of P z rekordową ilością pobrań. Ogromne zainteresowanie graczy

Osadzone w okrutnym, mrocznym świecie Lies Of P to gra akcji/RPG w stylu Souls, inspirowana klasyczną włoską powieścią Carla Collodiego, Pinokio.

Producent gry ogłosił, że publiczne demo Lies of P przekroczyło 1 milion pobrań w ciągu trzech dni na platformach PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i PC (Steam).

Wspomniane demo daje graczom dostęp do pierwszych dwóch rozdziałów Lies of P, w tym trudnych starć z bossami, wprowadzenia do kluczowych postaci i unikalnych obszarów do odkrycia. Demo oferuje wiele godzin rozgrywki i pozwala graczom swobodnie eksplorować główny obszar gry – Hotel Krat.

Demo Lies Of P z rekordową ilością pobrań

Przypomnijmy, że Lies of P zadebiutuje na rynku 19 września i będzie dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Warto zaznaczyć, że już w dniu premiery produkcja autorstwa Round8 Studio zasili bibliotekę usługi Xbox Game Pass.