Zaloguj się lub Zarejestruj

Deltarune Chapter 5 wykorzysta utwór sprzed dekady. „Przepraszam mamo”

Mikołaj Berlik
2026/06/23 17:00
0
0

Toby Fox ujawnił kulisy powstania jednej z kompozycji i wywołał lawinę spekulacji.

Premiera kolejnego rozdziału w Deltarune odbędzie się już 24 czerwca, a przed debiutem nowego rozdziału Toby Fox postanowił podzielić się ciekawostką dotyczącą ścieżki dźwiękowej. Okazuje się, że jedna z kompozycji wykorzystanych w grze powstała jeszcze dziesięć lat temu.

Deltarune
Deltarune

Deltarune – utwór sprzed dekady trafi do gry

Twórca Deltarune i Undertale opublikował fragment utworu zatytułowanego „The Sunset of 7 Suns”. Jak przyznał, napisał go około dziesięciu lat temu i już wtedy wiązał go z przyszłością Deltarune. Fox określił kompozycję jako „nadzieję dla Chapter 5 sprzed 10 lat”. Jednocześnie zaznaczył, że wersja, która trafi do gry, będzie znacząco różnić się od pierwotnej aranżacji.

Twórca przytoczył także zabawną historię związaną z reakcją swojej mamy:

Kiedy zagrałem to na pianinie, moja mama powiedziała: »Wiesz, zwykle piosenki robią coś więcej niż tylko się powtarzają«. Przepraszam mamo.

GramTV przedstawia:

Fragment utworu szybko wywołał dyskusje wśród społeczności. Część graczy zauważyła podobieństwa do motywów muzycznych z Undertale, szczególnie do utworu „Finale”. Inni skupili się na samym fakcie, że kompozycja została napisana jeszcze przed premierą pierwszych rozdziałów Deltarune.

Wczytywanie ramki mediów.

Niektórzy fani spekulują, że Chapter 5 może okazać się jednym z najważniejszych rozdziałów całej historii. Wskazówką mają być między innymi ilustracje przedstawiające siedem kolorowych kwiatów, które od dawna stanowią przedmiot teorii związanych z fabułą gry.

Na odpowiedzi nie trzeba będzie jednak długo czekać. Nowy rozdział Deltarune zadebiutuje już 24 czerwca.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/rpg/deltarune-chapter-5-features-a-song-toby-fox-wrote-10-years-ago-to-his-mothers-disappointment-sorry-mom/

Tagi:

News
PC
Steam
RPG
muzyka
Toby Fox
Deltarune
rozdział
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112