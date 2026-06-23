Deltarune Chapter 5 wykorzysta utwór sprzed dekady. „Przepraszam mamo”

Toby Fox ujawnił kulisy powstania jednej z kompozycji i wywołał lawinę spekulacji.
Premiera kolejnego rozdziału w Deltarune odbędzie się już 24 czerwca, a przed debiutem nowego rozdziału Toby Fox postanowił podzielić się ciekawostką dotyczącą ścieżki dźwiękowej. Okazuje się, że jedna z kompozycji wykorzystanych w grze powstała jeszcze dziesięć lat temu.
Deltarune – utwór sprzed dekady trafi do gry
Twórca Deltarune i Undertale opublikował fragment utworu zatytułowanego „The Sunset of 7 Suns”. Jak przyznał, napisał go około dziesięciu lat temu i już wtedy wiązał go z przyszłością Deltarune. Fox określił kompozycję jako „nadzieję dla Chapter 5 sprzed 10 lat”. Jednocześnie zaznaczył, że wersja, która trafi do gry, będzie znacząco różnić się od pierwotnej aranżacji.
Twórca przytoczył także zabawną historię związaną z reakcją swojej mamy:
Kiedy zagrałem to na pianinie, moja mama powiedziała: »Wiesz, zwykle piosenki robią coś więcej niż tylko się powtarzają«. Przepraszam mamo.
GramTV przedstawia:
Fragment utworu szybko wywołał dyskusje wśród społeczności. Część graczy zauważyła podobieństwa do motywów muzycznych z Undertale, szczególnie do utworu „Finale”. Inni skupili się na samym fakcie, że kompozycja została napisana jeszcze przed premierą pierwszych rozdziałów Deltarune.
Wczytywanie ramki mediów.
Niektórzy fani spekulują, że Chapter 5 może okazać się jednym z najważniejszych rozdziałów całej historii. Wskazówką mają być między innymi ilustracje przedstawiające siedem kolorowych kwiatów, które od dawna stanowią przedmiot teorii związanych z fabułą gry.
Na odpowiedzi nie trzeba będzie jednak długo czekać. Nowy rozdział Deltarune zadebiutuje już 24 czerwca.
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