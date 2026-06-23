Deltarune Chapter 5 wykorzysta utwór sprzed dekady. „Przepraszam mamo”

Premiera kolejnego rozdziału w Deltarune odbędzie się już 24 czerwca, a przed debiutem nowego rozdziału Toby Fox postanowił podzielić się ciekawostką dotyczącą ścieżki dźwiękowej. Okazuje się, że jedna z kompozycji wykorzystanych w grze powstała jeszcze dziesięć lat temu.

Deltarune – utwór sprzed dekady trafi do gry

Twórca Deltarune i Undertale opublikował fragment utworu zatytułowanego „The Sunset of 7 Suns”. Jak przyznał, napisał go około dziesięciu lat temu i już wtedy wiązał go z przyszłością Deltarune. Fox określił kompozycję jako „nadzieję dla Chapter 5 sprzed 10 lat”. Jednocześnie zaznaczył, że wersja, która trafi do gry, będzie znacząco różnić się od pierwotnej aranżacji.