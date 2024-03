Roguelike'owy spin-off Deep Rock Galactic sprzedaje się niczym ciepłe bułeczki

Pod koniec lutego informowaliśmy Was o świetnym starcie Deep Rock Galactic: Survivor na Steamie. Wówczas deweloperzy ujawnili, że produkcja sprzedała się od premiery w łącznie 500 tysiącach egzemplarzy, ale wygląda na to, że to dopiero początek. Jak podaje serwis GameSpot, Funday Games opublikowało nowe wyniki sprzedaży, które dowodzą, że spin-off Deep Rock Galactic rozchodzi się niczym ciepłe bułeczki.

Świetna sprzedaż Deep Rock Galactic: Survivor

Zgodnie z oficjalnymi informacjami ujawnionymi przez deweloperów na platformie Steam, Deep Rock Galactic osiągnęło okrągły milion sprzedanych kopii. W ramach niewielkiego świętowania twórcy udostępnili krótki materiał z ich ulubionymi fragmentami transmisji streamerów z Deep Rock Galactic: Survivor. Przypomniano również, że pierwsza większa aktualizacja, czyli Update 1, zadebiutuje już w przyszłym tygodniu i przyniesie ze sobą nowy biom.

Przypomnijmy, że Deep Rock Galactic: Survivor zadebiutowało 14 lutego bieżącego roku. Produkcja ma być dostępna w ramach wczesnego dostępu przez około 6-12 miesięcy.