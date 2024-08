Decoded na pierwszym zwiastunie. Chiński reżyser porównywany do Christophera Nolana

Do sieci trafił zwiastun chińskiego thrillera zatytułowanego Decoded. Za jego produkcją stoi CMC Pictures, chińskie studio odpowiedzialnego za serię filmów akcji The Meg.

Gwiazdą filmu jest amerykański aktor, John Cusack, ale nie zobaczycie go w opublikowanym zwiastunie. Zamiast tego skupia się on na głównym bohaterze, Rong Jinzhen, granym przez Liu Haorana. To autystyczny młody człowiek z wyjątkowym talentem matematycznym.

John Cusack w chińskim filmie Decoded. Genialny matematyk łamie szyfry

Akcja filmu rozgrywa się w latach czterdziestych XX wieku i stanowi kronikę podróży Jinzhen, który nie pozostaje niezauważony, ponieważ ma „niesamowitą zdolność do rozplątywania skomplikowanych matematycznych węzłów, którą można wykazać w wyzwaniu postawionym mu przez jego profesora (Cusack). Jest zmuszony porzucić studia akademickie i zostaje zwerbowany jako łamacz szyfrów i szpieg.