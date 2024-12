Deadpool miał walczyć z największym mordercą w historii. Disney nie wyraził na to zgody

Disney jednak postawił na swoim. Wytłumaczyli Reynoldsowi, że Bambi „nie jest do ruszenia”. Twórcom trzeciej części Deadpoola nie pozostało więc nic innego, jak zrezygnować z tych planów i wymyślić inną historię.

Byli niesamowitymi partnerami. Tak miało być, ponieważ moją pierwszą propozycją dla Marvela i Kevina Feige’a pięć lat temu był film Deadpool-Wolverine w stylu Rashomona od Akiry Kurosawy. Miało rozpocząć się od perspektywy Logana, później przejść w moją i doprowadzić to do celu całej historii. Ale nie zgodzili się na to.

Więc rzuciłem im najbardziej idiotyczne pomysły na film. Jednym z nich była produkcja stylizowana na kino z festiwalu w Sundance – bez efektów specjalnych, bez żadnych konfliktów i scen akcji. A potem przedstawiłem jeszcze jedną koncepcję. Opierała się na wzajemnej walce z myśliwym, który zastrzelił mamę Bambi. Ich odpowiedź jednoznacznie brzmiała: „Nie ruszamy Bambiego, Ryan”.