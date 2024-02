Dead Island 2 zmierza na Steam. Twórcy rozdają za darmo poprzednią odsłonę serii

W kwietniu ubiegłego roku zadebiutowało Dead Island 2. Produkcja, która w zaledwie cztery dni po premierze sprzedała się w liczbie miliona egzemplarzy, doczekała się również rozszerzenia o nazwie HAUS. Tymczasem tytuł, który użytkownicy PC mogli nabyć do tej pory wyłącznie za pośrednictwem Epic Games Store, zmierza na platformę Steam.

Z tej okazji gracze mają również okazję do zdobycia Dead Island Riptide w wersji Definite Edition na platformie Valve zupełnie za darmo. Warto jednak się pośpieszyć – grę odbierzemy bezpłatnie tylko do czwartku, 15 lutego, do godziny 17:00. Ponadto Dead Island Retro Revenge jest aktualnie dostępne z 75% zniżką.