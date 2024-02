Jeszcze jedna darmowa gra PC na Steam. Świetny tytuł w prezencie, ale trzeba się pośpieszyć

Na Steam można odebrać kolejną grę całkowicie za darmo. Tym razem do zgarnięcia jest popularna polska produkcja.

Darmowych niespodzianek nigdy dość. Dopiero co wczoraj informowaliśmy Was, że Steam za darmo udostępnił kolejny prezent, który możecie przypisać do swojego konta, a już ruszyła kolejna oferta. Tym razem za ofertę odpowiada Deep Silver, który pozwala zgarnąć darmowe Dead Island: Riptide Definitive Edition. Promocja ruszyła z okazji zbliżającej się premiery Dead Island 2 na platformie Valve. Zanim gra zadebiutuje w sklepie, możecie bez żadnych opłat sprawdzić poprzednią część serii od Techlandu. Trzeba się jednak pośpieszyć, gdyż oferta potrwa tylko przez dwa najbliższe dni.

Witamy w niezapomnianej apokalipsie zombie – teraz piękniejszej niż kiedykolwiek. Złapany w środku epickiej epidemii zombie na tropikalnej wyspie Banoi, twoją jedyną myślą jest: przetrwać! Rozbijaj głowy, łam czaszki i siekaj je na kawałki w emocjonującej walce wręcz oraz historii przeznaczonej do poznawania we współpracy dla 4 graczy w rozległym, otwartym świecie, czekającym tylko na eksplorację.

Kolejna darmowa gra na komputery osobiste do odebrania na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani zdobyciem darmowego Dead Island: Riptide Definitive Edition to udajcie się pod ten adres. Okazja trwa tylko do 15 lutego do godziny 17:00 czasu polskiego.