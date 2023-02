Dead Island 2 doczeka się wkrótce prezentacji nowych fragmentów rozgrywki

W tym tygodniu Dead Island 2 otrzymało nowy zwiastun prezentujący jedną z grywalnych postaci. Okazuje się jednak, że to nie koniec atrakcji przygotowanych przez deweloperów. Już niedługo zainteresowani będą bowiem mogli obejrzeć kolejny gameplay z nadchodzącej produkcji Sumo Digital i Deep Silver Dambuster Studios. Nowe fragmenty rozgrywki zostaną zaprezentowane już w przyszłym tygodniu.

Dead Island 2 otrzyma w przyszłym tygodniu nowy gameplay

Wspomniany gameplay trafi do sieci już 2 marca, czyli w najbliższy czwartek. Materiał zostanie opublikowany o 16:00 czasu polskiego, a jego bohaterką będzie Dani – jedna z grywalnych postaci dostępna w Dead Island 2. Zgodnie z zapowiedziami zainteresowani będą mieli okazję zobaczyć dwie lokacje – Beverly Hills oraz Bel Air.



Nie zabraknie też miejsca na prezentację nowych broni, a także na system rozwoju postaci, który w Dead Island 2 doczeka się kilku zmian. Całość zostanie opublikowana na oficjalnym kanale marki Dead Island na YouTube.



Na koniec przypomnijmy, że Dead Island 2 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 21 kwietnia. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z fragmentami rozgrywki prezentującymi system destrukcji zombie w nadchodzącej odsłonie Dead Island.