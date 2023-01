Dead Island 2 na nowej rozgrywce. Gameplay pokazuje system destrukcji… zombie

Wczoraj informowaliśmy Was o systemie rozwoju postaci w Dead Island 2. Deweloperzy postanowili bowiem zrezygnować z klasycznego drzewka umiejętności na rzecz specjalnych kart, w które gracze będą mogli wyposażyć swoje postacie. Tymczasem w sieci pojawił się nowy gamplay ze wspomnianej produkcji. Opublikowane fragmenty rozgrywki pozwalają przyjrzeć się systemowi o nazwie FLESH.

Nowy gameplay z Dead Island 2 pozwala prezentuje krwawe starcia z zombie

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez deweloperów FLESH to proceduralny system gore. W Dead Island 2 gracze będą bowiem od razu zauważać efekty zadawanych przez siebie ciosów. Rany na ciałach zombie będą natomiast różnić się w zależności do wykorzystywanej przez gracza broni. Ślad po uderzeniu bronią sieczną będzie bowiem wyglądał zupełnie inaczej, niż po ciosie wyprowadzonym bronią obuchową, która będzie w stanie np. łamać kości.



Nie wszystkie zombie będą jednak reagować na zadawane obrażenia jednakowo. Deweloperzy jako przykład podali zwykłego zarażonego oraz nieco bardziej wymagającego oponenta o nazwie Crusher. Pierwszy z nich po kilku ciosach zwyczajnie się rozpadnie. Z drugiego natomiast, po zadaniu odpowiednich ciosów, będą natomiast mogły wylać się wnętrzności. Cały system – zgodnie z zapowiedziami twórców – ma być instynktowny.



Na koniec przypomnijmy, że Dead Island 2 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na wymienionych platformach 28 kwietnia. Zainteresowanych zachęcamy również do obejrzenia prezentacji trzech postaci, które będą dostępne we wspomnianej produkcji.