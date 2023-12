Dead by Daylight od twórców Until Dawn i The Quarry z prezentacją na TGA 2023

Już w maju Behaviour Interactive poinformowało o nawiązaniu współpracy ze studiem Supermassive Games. Zapowiedziano wówczas, że twórcy Until Dawn i The Quarry pracują nad nową grę single-player osadzoną w uniwersum Dead by Daylight. Wczoraj natomiast twórcy postanowili przypomnieć graczom o wspomnianym projekcie. Deweloperzy zaprosili bowiem wszystkich fanów horroru na pierwszą prezentację nowego Dead by Daylight

Behaviour Interactive i Supermassive Games zapraszają na prezentację Dead by Daylight dla pojedynczego gracza

Na oficjalnym profilu Dead by Daylight na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter) opublikowano wpis, w którym zamieszczono fragment wypowiedzi deweloperów ze studia Supermassive Games z maja bieżącego roku. W poście oznaczono natomiast konto The Game Awards. Dano tym samym wyraźnie do zrozumienia, że na tegorocznej edycji wydarzenia doczekamy się prezentacji nowej gry twórców Until Dawn i The Quarry skierowanej do miłośników Dead by Daylight.