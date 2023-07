Dark Souls Pro Skater. Nietypowe połączenie dwóch gier wielkim hitem sieci

Popularna gra FromSoftware łączona była z wieloma głośnymi produkcjami, ale mało kto wyobrażał sobie połączenie Tony Hawk's Pro Skater z Dark Soulsem. A jednak, jeżeli nawet nie marzyliście, aby w krainie Lordran nabijać punkty za backflipy i inne kickflipy, to ten film z rozgrywki Was do tego przekona.

Dark Souls Pro Skater podbił internet

Użytkownik Twittera o nicku Plathanos udostępnił film zatytułowany Dark Souls Pro Skater, który prezentuje krainę znaną z Dark Souls, w której pojawiły się różne rampy, po których można jeździć na desce. Krótkie wideo, które w zaledwie dzień zebrał ponad 11 milionów wyświetleń, prezentuje połączenie dwóch modów do gry Tony Hawk's Pro Skater 1+2.