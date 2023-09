Daniel Radcliffe jednak zadebiutuje w uniwersum Marvela? Aktor może pojawić się w Deadpoolu 3

Prace na planie Deadpoola 3 zostały przerwane przed kilkoma tygodniami z powodu strajku aktorów, ale właśnie teraz do sieci trafia sporo nowych informacji. Niedawno poznaliśmy pierwsze fabularne szczegóły filmu, która to produkcja wprowadzi widzów do Avengers: Secret Wars. Nie brakuje również kolejnych castingowych doniesień, a najnowsza plotka zadowoli wielu fanów. Według Daniela Richtmana w Deadpoolu 3 ma zagrać Daniel Radcliffe.

Daniel Radcliffe zagra Wolverine’a w Deadpoolu 3?

Informator nie ujawnił, w jakiej roli zobaczymy popularnego aktora, ale wielu widzów wierzy, że wcieli się on w alternatywną wersję Wolverine’a. Niestety nie mamy żadnych doniesień, czy Radcliffe zostałby Loganem na dłużej, czy zaliczy wyłącznie niewielki gościnny występ.