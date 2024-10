Daniel Day-Lewis wraca do aktorstwa. Czy znowu powali nas na kolana?

Daniel Day-Lewis wraca do aktorstwa! Po sześciu latach od ogłoszenia aktorskiej emerytury, wielokrotny zdobywca Oscara został dostrzeżony na planie filmowym w Manchesterze.

Daniel Day-Lewis przerywa aktorską emeryturę

Aktorowi towarzyszył Sean Bean, z którym kręci sceny do filmu Anemone. Początkowo nie było pewne, czy informacja jest prawdziwa, a osoby reprezentujące aktora nie odpowiadały na prośby o komentarz. Teraz jednak na profilu @directorpicks na Instagramie potwierdzono, że wspomniany Anemone to oficjalny powrót Day-Lewisa do kina. Film reżyseruje jego syn, Ronan Day-Lewis, dla którego jest to debiut reżyserski. Co więcej, ojciec i syn wspólnie napisali scenariusz tej produkcji, co dodaje projektowi jeszcze większego znaczenia.