Czy właśnie potwierdzono Little Nightmares: Enhanced Edition? Informacja o grze pojawiła się w ESRB

Wygląda na to, że Little Nightmares: Enhanced Edition jednak niedługo pojawi się w sprzedaży. Gra otrzymała kategorię wiekową.

Co prawda Bandai Namco nie opublikowało jeszcze żadnej oficjalnej zapowiedzi premiery Little Nightmares: Enhanced Edition, to przypisanie przez ESRB kategorii wiekowych na PS5, PC i Xbox Series X|S, można potraktować jako poważne potwierdzenie. Warto przy okazji przypomnieć, że podobnej edycji doczekało się w 2021 roku Little Nightmares 2, dzięki czemu znacznej poprawie uległa oprawa graficzna i dźwiękowa tej gry.

To platformówka przygodowa, w której gracze wcielają się w dziewczynę (Six), która musi uciec z koszmarnego świata. Gdy gracze przemierzają otoczenie, biegają, skaczą, wspinają się i skradają, aby uniknąć wrogów (np. Pijawek, dużych stworzeń przypominających ludzi). Złapanie zwykle kończy się krótkimi scenami śmierci: zepsute dusze zjadają Sześć w całości; pijawki duszą Six na śmierć. Jedna sekwencja przedstawia kałużę krwi wokół poległego bossa po tym, jak Six atakuje ją z głodu; inna sekwencja pozwala graczom porazić postać prądem, wrzucając telewizor do basenu. W niektórych środowiskach przedstawiono także wiszące zwłoki i różne plamy krwi. – czytamy w opisie gry zamieszczonym na stronie ESRB.

Little Nightmares: Enhanced Edition

Można tam znaleźć również informacje o zakupach w grze, dzięki czemu użytkownicy będą mogli nabyć rozmaite przedmioty kosmetyczne, nie mające wpływu na samą rozgrywkę, a także o tym, że ulepszona edycja będzie zawierała także opublikowane wcześniej rozszerzenie fabularne.