Little Nightmares III w rękach Supermassive Games zapowiada się naprawdę dobrze!

Czy jest szansa na kolejny hit? Przedsmak tego, co czeka fanów Little Nightmares mogłem zobaczyć na Gamescomie podczas zamkniętej prezentacji gry.

To, że jasno nie znaczy mniej strasznie

To co najważniejsze to fakt, że Little Nightmares III czerpie pełnymi garściami z pomysłów z ostatnich lat, bo w odróżnieniu od poprzednich dwóch odsłon w trakcie podroży gracze mogą się wcielić w Low i Alone grając w sieciowej kooperacji lub powierzyć sterowanie jedną z postaci sztucznej inteligencji. W pierwszym przypadku zdecydowanie łatwiej wtedy o rozwiązywanie pewnych zagadek logicznych pojawiających się w The Nowhere. Te pojawiały się w zdecydowanie spokojniejszych momentach gameplayu i nie wyglądały na trudne, choć wymagały koordynacji między bohaterami oraz możliwościami, które zarówno Low jak i Alone posiadają.

O ile klimatycznie gameplay Little Nightmares III utrzymany był w jasnych, piaskowych barwach, to nie oznacza wcale, że gęsty klimat się nie udzielał. Zwłaszcza z dobrym nagłośnieniem oraz jakością obrazu – po prostu cały czas to poczucie tego, że coś wisi w powietrzu i zaraz może w każdej chwili walnąć z zaskoczenia krąży nad bohaterami na każdym kroku. Do tego stopnia, że nawet spodziewając się tego, co ma nadejść (czyli ten wielki bobas ze zwiastuna) i tak czuć było pewne zaskoczenie. Nie są to jednak typowe, tanie jumpscare’y, a raczej kulminacja długo budowanego napięcia i niepokoju. Tak jak to bywało w poprzednich odsłonach Little Nightmares.