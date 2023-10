Little Nightmares III na pierwszym dłuższym gameplayu. Tryb kooperacyjny

Jedną z niespodzianek tegorocznego gamescomu była oficjalna zapowiedź gry Little Nightmares III. Choć wciąż nie poznaliśmy daty premiery, deweloperzy ze studia Supermassive Games (jest to nowe studio, które wcześniej nie zajmowało się serią) wspólnie z Bandai Namco Entertainment udostępnili 18-minutowe nagranie z rozgrywki pozwalające zobaczyć, jak prezentuje się w akcji tryb kooperacyjny. Będzie to nowość, na którą czekała spora część fanów cyklu.

Little Nightmares III – 18 minut rozgrywki w trybie kooperacyjnym