Czy tak będzie wyglądał aktorski Warhammer 40,000 z Henrym Cavillem? Fan stworzył własną wersję

Zapowiedziany już jakiś czas temu aktorski serial Warhammer 40,000 z Henrym Cavillem zawisł na włosku, gdy okazało się, że Amazon i Games Workshop mają czas tylko do końca ubiegłego roku, aby sfinalizować umowę. Na szczęście tak też się stało i jeszcze w pierwszej połowie grudnia aktor potwierdził, że ekranizacja popularnej gry bitewnej jednak powstanie. Niestety projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie produkcji i miną jeszcze lata, zanim serial trafi do Prime Video. Ma być to jednak początek nowej, wielkiej filmowo-serialowej franczyzy, więc w przyszłości możemy doczekać się jeszcze więcej projektów ze świata Warhammera 40,000. Niektórzy fani marki postanowili nie czekać i stworzyć swój własny projekt aktorskiej produkcji z Cavillem w głównej roli.

Warhammer 40,000 – fan stworzył zwiastun filmu za pomocą AI

Kanał KH Studio specjalizuje się w tworzeniu filmów opartych na sztucznej inteligencji. Niedawno zaprezentowali swój nowy projekt, którym jest koncepcyjnym zwiastun filmu Warhammer 40,000. Możemy zobaczyć, jak główny bohater grany przez Henry’ego Cavilla, należy do Ultramarines i walczy z licznymi przeciwnikami, przede wszystkim armią Tyranidów. Materiał ewidentnie inspirowany jest wydarzeniami znanymi z niedawno wydanego Warhammer 40,000: Space Marines 2.