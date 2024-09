Czy serial o Avengersach dla Disney+ powstanie? Dyrektor Marvela rozwiewa wątpliwości

Marvel chce zmniejszyć liczbę produkowanych seriali w kolejnych latach, dzięki czemu będą mieli więcej czasu na dopracowanie jakości każdego z tytułów. Obecnie na swoje premiery czekają takie seriale, jak Daredevil: Born Again, Ironheart, Vision Quest oraz Wonder Man. Na liście seriali raczej nigdy nie zobaczymy produkcji poświęconej Avengersom. Brad Winderbaum, dyrektor Marvel Studios, wyjaśnił, dlaczego przygody superbohaterskiej drużyny na małym ekranie nie mają większego sensu.

Jest już blisko, aby Avengersi znów zebrali się ponownie na Ziemi. Ten dzień nadchodzi. W filmie fabularnym, który jest częścią większej całości, logiczne jest, że istnieje wydarzenie, które spowoduje przywrócenie do życia tej drużyny. Z kolei w wielosezonowym serialu większym wyzwaniem staje się powiedzenie: „Nadszedł taki dzień”, gdy musisz go wypowiadać przy każdym odcinku.

Winderbaum wyjaśnił, że w komiksach jest to bardziej możliwe, ze względu na specyfikę tego medium. W serialu jest to o wiele trudniejsze do zrobienia, choć przyznaje, że byłby to ciekawy koncept na produkcję przeznaczoną na mały ekran.