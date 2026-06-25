Czy Pragmata faktycznie stała się emocjonalnym hitem Capcomu? Gracze zareagowali bardzo zaskakującymi wiadomościami do głównego aktora

Capcom przyznaje, że nie miał pewności, jak zostanie odebrane Pragmata, ale rzeczywistość szybko zweryfikowała te obawy. Gra, która po latach produkcji trafiła wreszcie na rynek w kwietniu tego roku, spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem, a jej aktorzy zaczęli otrzymywać osobiste wiadomości od graczy. Szczególnie dużo uwagi skupia postać Hugh Williamsa, określanego przez fanów mianem „space dad”.

Pragmata – reakcje graczy i historia produkcji Capcomu

David Menkin, odtwórca roli Hugh Williamsa, w rozmowie z GamesRadar+ wyznał, że zespół „nie wiedział, jak gra zostanie odebrana”, mimo że Capcom od początku dawał twórcom sporo czasu na dopracowanie projektu. Jak przyznaje aktor, dopiero po premierze zaczął dostawać wiadomości od graczy, którzy dzielą się bardzo osobistymi refleksjami na temat relacji rodzinnych.